Donald Trump se declara ‘no culpable’ de 34 delitos

El juez de la corte de Manhattan acusó formalmente este martes a Donald Trump de 34 delitos derivados del pago a una actriz porno durante su campaña en 2016.

El ex Mandatario se declaró no culplable de los cargos, algunos de falsificación de archivos.

La acusación contiene múltiples cargos de falsificación de registros comerciales, incluido al menos un delito grave, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto la semana pasada.

#BREAKING | This case against Donald Trump doesn't stand strong. Sentiments of public is getting polarised with this episode which is positive for Trump: Jyotsna Sharma, journalist from New York now #LIVE with Republic with ground report



