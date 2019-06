Agencia

WASHINGTON, EU.- Luego de haber llegado a un acuerdo para evitar aranceles a todos los productos de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que dicho convenio funcionará si el vecino del sur cumple con su parte para frenar el flujo migratorio, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard; y anunció que México comprará productos agrícolas estadounidenses.

“Quiero agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su canciller Marcelo Ebrard junto con todos los representantes de Estados Unidos y México por trabajar tanto y muy duro para conseguir nuestro acuerdo en migración”, escribió Trump en Twitter.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

“¡Todos están muy emocionados con el nuevo acuerdo con México!”, tuiteó el presidente de Estados Unidos.

“México se esforzará mucho, y si lo hace, ¡este será un acuerdo muy exitoso tanto para Estados Unidos como para México!”, declaró Trump esta mañana.

Después de tres días de negociaciones en Washington, Estados Unidos y México alcanzaron el viernes por la noche un acuerdo sobre migración que deja “suspendidos indefinidamente” los aranceles del 5 por ciento que Trump amenazaba con imponer a todas las importaciones mexicanas y que entraban en vigor el 10 de junio.

El mandatario también anunció que México “aceptó comenzar de inmediato a comprar grandes cantidades de productos agrícolas a (los) grandes agricultores patriotas” estadounidenses.

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Asimismo, el presidente de Estados Unidos también destacó que el acuerdo implica el despliegue de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera de México con Guatemala, pues “ahora mismo hay pocas” de esas tropas.

“Brandon Judd, Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza: ‘Eso va a ser un gran acuerdo porque México utilizará sus fuertes Leyes de migración – Un cambio de juego. La gente ya no será liberada en EE.UU.’ Además, 6000 tropas mexicanas en su frontera sur. Actualmente hay pocas”, agregó.

Brandon Judd, National Border Patrol Council: “That’s going to be a huge deal because Mexico will be using their strong Immigration Laws - A game changer. People no longer will be released into the U.S.” Also, 6000 Mexican Troops at their Southern Border. Currently there are few! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Trump, que llegó al cargo tras prometer en campaña que mantendría una línea dura en materia de migración, informó que las tarifas aduaneras subirían 5 puntos porcentuales mensualmente hasta un máximo del 25 por ciento el 1 de octubre a menos que México, que exporta a Estados Unidos 350 mil millones de productos al año, tomase acciones contra el paso de migrantes por la frontera de ambos países.

México se comprometió a adoptar “medidas enérgicas para detener la marea de la migración” a través del país.

(Con información de López-Dóriga Digital)