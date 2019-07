Trump ‘manda’ a sus países de origen a congresistas

AP

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump involucró el tema racial en sus críticas a los demócratas liberales, al afirmar el domingo que cuatro legisladoras de raza negra deberían regresar a las naciones “estropeadas e infestadas de delincuencia” de donde vinieron, ignorando el hecho de que todas son estadounidenses y tres nacieron en el país.

Su ataque generó fuertes condenas de los demócratas, que consideraron que los comentarios son racistas y sumamente divisivos.

Apegándose a una estrategia que ya conocen, la mayoría de los republicanos guardó silencio después de que Trump arremetiera contra las cuatro mujeres.

Pero tras los tuits del presidente los demócratas hicieron a un lado sus diferencias y criticaron al mandatario al unísono.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......