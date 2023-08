Donald Trump y su intención de entregarse a la cárcel de Georgia

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene planes de entregarse próximamente en la cárcel del condado de Fulton, Georgia. Esta acción está programada para llevarse a cabo entre el jueves y el viernes de la siguiente semana.

Donald Trump tras enfrentar acusaciones por dirigir un elaborado plan para subvertir los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia, así como 40 cargos en su contra, indicó la cadena de noticias CNN.

De acuerdo con un alto funcionario de la policía, Trump se someterá a las autoridades en concordancia con el plazo establecido por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis. Ella estableció el 25 de agosto como la fecha límite para la entrega, tras la presentación de más de 40 cargos en su contra.

Esta notoria entrega del expresidente Trump en Georgia ocurre en la misma semana en la que se desarrolla el primer debate republicano correspondiente a la carrera presidencial de 2024. Sin embargo, a pesar de esto, Trump ha comunicado que no tiene la intención de participar en el debate. No obstante, existe la posibilidad de que cambie de opinión. En cambio, tiene previsto asistir al programa del antiguo presentador de Fox News, Tucker Carlson. Las entrevistas en dicho programa han acumulado hasta 100 millones de visualizaciones.

Trump se enfrenta a un extenso conjunto de acusaciones que incluyen intentos de manipulación de los resultados de las elecciones pasadas. En total, se le imputan cerca de cien cargos distribuidos en cuatro casos distintos. En el contexto de Georgia, se le señala como el líder de una "organización delictiva" que buscaba invalidar su derrota electoral del año 2020.

Entre los otros 18 individuos acusados se encuentra Mark Meadows, quien fuera su jefe de gabinete, así como Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump.

