"Hemos invertido 3 mil 200 MDD en el muro": Donald Trump

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una de las principales promesas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó durante su campaña electoral fue controlar la inmigración ilegal procedente de México mediante la construcción de un muro fronterizo y este mandatario ha confirmado que su país ya ha invertido 3.200 millones de dólares para avanzar esa obra, según ha confirmado al canal Fox News.

"es muy difícil tratar con los demócratas"

Durante esa entrevista, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que ya ha solicitado "otros 5.000 millones para el nuevo año fiscal" y, aunque estima que "es muy difícil tratar con los demócratas" —por lo que en más de una oportunidad ha amenazado con cerrar el Gobierno si no apoyaban sus planes—, ansía que las tareas avancen de manera más veloz, indica el portal de noticias RT.

President @realDonaldTrump: "[#MollieTibbetts] was killed by a horrible person that came in from Mexico, illegally here." pic.twitter.com/vb8AaYtfBI