'Dorian' golpea las Bahamas como huracán categoría cinco

BAHAMAS.- El huracán Dorian, crecido hasta alcanzar la máxima categoría, la 5, ha golpeado este domingo Bahamas con vientos de hasta 290 kilómetros por hora, los más altos registrados nunca en el noroeste del archipiélago. Las autoridades pidieron la evacuación de los residentes de zonas bajas, más expuestos a la subida de las aguas y a las lluvias torrenciales. Los vecinos se resguardaron en escuelas e iglesias, refugios poco seguros en unas islas mayormente planas, sin apenas altos donde protegerse de las inundaciones.

Here’s the current position and view of #HurricaneDorian from satellite images! Wind gusts still reaching 220mph so still an extremely serious, dangerous storm. #Dorian #Dorian2019 pic.twitter.com/g7NesU4xDr