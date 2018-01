Inicia el año con el show de luces ¡más grande del mundo!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tradicionales fuegos pirotécnicos quedaron atrás, y como en muchas ocasiones anteriores Dubái marcó la tendencia, durante la fiesta de Año Nuevo un espectáculo de luces le dio un giró al festejo y a la vez obtuvo un reconocimiento de los premios Guinness por el show con luces láser más grande del mundo.

De acuerdo con la agencia AP, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, volvió a ser el centro de los festejos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) al establecer un récord Guinness con el espectáculo de láser más grande del mundo.

Con el espectáculo llamado 'Light Up 2018', las autoridades optaron por cambiar los tradicionales fuegos artificiales por un enorme espectáculo con luces LED.

El 'Light Up 2018' de Emaar se aseguró el Récord Mundial Guinness por ser el "espectáculo de luz y sonido más grande desde un solo edificio", puesto en escena en Burj Khalifa, con una superficie de 109 mil 252 metros cuadrados, más del doble del récord anterior de la ciudad china de Hong Kong de 2013.

El show empezó unos segundos antes de la medianoche con una cuenta atrás y duró alrededor de 7 minutos. Los asistentes pudieron disfrutar de las proyecciones láser, acompañadas de música.

