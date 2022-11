Ecuador: declaran estado de excepción tras ola de atentados.

El presidente de Ecuador declaró el martes un nuevo estado de excepción y toque de queda en dos provincias, tras una ola de atentados y balaceras contra instalaciones y efectivos policiales, especialmente de Guayaquil, la ciudad más sacudida por la violencia de organizaciones delictivas.

En paralelo, decenas de presos de la Penitenciaría del Litoral están siendo trasladados a otras cárceles, lo que, según el presidente Guillermo Lasso, ha motivado los ataques de la última jornada.

El estado de excepción regirá en las provincias de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y de Esmeraldas e implica la reducción de derechos ciudadanos. El gobierno no ha especificado en su anuncio en cadena nacional cuáles, pero sí ha establecido un toque de queda desde las nueve de la noche local hasta el amanecer.

Cancelé el viaje planificado debido al momento crítico que vive nuestro país. Estamos reunidos para tomar acciones inmediatas en Guayaquil y Esmeraldas. Enfrentaremos esta crisis con medidas duras dentro de la ley. pic.twitter.com/QomH2T9yHM — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 1, 2022

El mandatario calificó el repunte de violencia como una declaratoria de guerra abierta contra el estado de derecho, como ya había afirmado ante ataques anteriores, ante la que ha dispuesto actuar con dureza dentro del marco de la ley.

La jornada de violencia empezó con una serie de explosiones, dos policías acribillados y tres heridos y la retención de personal en la cárcel de Esmeraldas, otra de las provincias consideradas como zona roja de Ecuador, a 182 kilómetros al noroeste de Quito. Ocho agentes penitenciarios permanecieron retenidos por los presos durante dos horas, antes de ser liberados.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, ente que gestiona las cárceles del país, publicó en su cuenta de Twitter que están en marcha obras y adecuaciones en la Penitenciaría del Litoral, la que ha protagonizado las masacres más cruentas de los últimos dos años. Por la remodelación, se ha trasladado a 200 presos a otras prisiones con el objetivo de “disminuir el hacinamiento, precautelar la seguridad de la población penitenciaria”. No informó si en ese grupo hay jefes de bandas criminales.

#URGENTE: LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO DE GUAYAQUIL EMPIEZAN A CERRAR SUS PUERTAS POR LA OLA DELICTIVA DE LAS ÚLTIMAS HORAS. pic.twitter.com/DIAG9umZTf — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) November 1, 2022

El ministro del Interior, Juan Zapata, defendió en una rueda de prensa de la mañana que el gobierno continuará aplicando medidas para combatir al crimen organizado. “No vamos a bajar la guardia, no nos van a atemorizar y menos a la policía”, sostuvo.

El ex jefe de inteligencia y del ejército y analista de seguridad, coronel Mario Pazmiño, dijo a The Associated Press que Ecuador está entrando a una etapa de violencia como la que vivió Colombia con Pablo Escobar en la década de 1980 con una disputa entre el Estado y las organizaciones delictivas por el control de espacios territoriales a los que se denomina santuarios.

Ecuador 🇪🇨 en las últimas 24 horas:



- Más de 10 atentados en Guayaquil, Durán y Esmeraldas

- 5 policías asesinados

- Estado de excepción en Guayas y Esmeraldas

- Protestas de reos por traslado en la Penitenciaría del Litoral

-Panfletos con amenazas pic.twitter.com/F9LRUh2sQD — Yalilé Loaiza (@yali_loaiza) November 1, 2022

Destacó que un ejemplo de ello son las cárceles, donde —según dice— el Estado perdió el control que quedó en poder de organizaciones delictivas que generan una gobernanza criminal. “Exactamente igual se da en algunos sectores de las fronteras donde las organizaciones delictivas controlan a la población”, afirmó.

Desde hace dos años las prisiones estatales de Ecuador se han convertido en escenario de sangrientos choques entre grupos rivales de presos, algunos de ellos relacionados con carteles colombianos y mexicanos, en disputa por el control de rutas y territorios para la distribución de droga a nivel nacional e internacional.

El sistema penitenciario de Ecuador está diseñado para cerca de 30.000 personas, pero hasta el mes pasado había unos 35.000 reclusos en las 53 cárceles estatales del país.

(Con información de Associated Press)