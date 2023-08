Una izquierdista y un millonario, a la segunda vuelta electoral en Ecuador

Los resultados preliminares de las elecciones anticipadas en Ecuador apuntan a una segunda vuelta entre Luisa González, candidata de izquierda respaldada por el expresidente Rafael Correa; y el millonario Daniel Noboa, la sorpresa de la jornada.

Con un 67,53 % del escrutinio, la candidata del partido Revolución Ciudadana va a la cabeza con un 33,12%, seguida de Noboa, con 24,14%.

González ya adelantó en campaña electoral que si ganaba las elecciones tendría como asesor de su gobierno al exmandatario Correa, sobre quien pesa una condena de cárcel de ocho años por un caso de corrupción que le impide volver a Ecuador.

Noboa, hijo de Álvaro Noboa, empresario de un conglomerado bananero, declaró rodeado de simpatizantes exaltados por los resultados, que su objetivo no está cumplido porque no ha ganado la presidencia. El candidato más joven de los ocho postulantes no aparecía en las encuestas durante la campaña más allá del quinto lugar.

Las elecciones de Ecuador estuvieron marcadas por el temor de los ciudadanos y un fuerte despliegue policial y militar, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana y media antes del llamado a las urnas.

La segunda vuelta está prevista para el 15 de octubre, pero el ganador de esos comicios recibirá sus credenciales de gobierno el 30 de noviembre, de acuerdo con el cronograma del ente rector electoral.

Ecuador acudió a estos comicios después de que Lasso disolviera en mayo la Asamblea Nacional para evitar un juicio político en su contra, aunque se vio forzado a convocar a nuevas elecciones y recortar su propio mandato en cerca de dos años.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, señaló a la prensa por la tarde que el proceso se desarrolló con normalidad, sin ninguna incidencia de violencia, “lo cual celebramos”. Reconoció que hubo dificultades con el voto telemático especialmente de los ecuatorianos en Europa que fueron superadas.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, reportó entre los incidentes de la jornada electoral que una persona fue detenida por intento de falsificación del voto, y dos más por ataque y resistencia a la autoridad. También hubo 20 capturas a personas por porte ilegal de armas.

(Con información de The Associated Press)