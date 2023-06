Ecuador: Fallece la mujer que sorprendió al "revivir" en su propio velorio

La mujer ecuatoriana de 76 años que "revivió" en su propio velorio ha fallecido luego de siete días de permanecer en cuidados intensivos tras un primer diagnóstico de muerte erróneo, en un caso que generó sorpresas dentro y fuera de la nación sudamericana.

Gilberto Barbera Montoya, hijo de la anciana, confirmó el fallecimiento este sábado a The Associated Press, declarando que los médicos del hospital estatal adonde estaba internada su madre le habían advertido que "no tenía ya remedio. Murió la tarde del viernes.

El Ministerio de Salud informó por medio de un comunicado que Bella Montoya falleció luego de estar una semana en cuidados intensivos por un accidente cerebrovascular.

El sorpresivo hecho se registró hace siete días en Babahoyo, ubicado a 208 kilómetros al suroeste de Quito, cuando se reportó que la mujer que era velada despertó luego de cinco horas de estar en el ataúd.

Sus familiares y presentes se dieron cuenta del suceso cuando escucharon que Bella Montoya golpeaba el ataúd, estaba envuelta en sábanas y se acercaron observardo que aún respiraba con dificultad.

Todos se asustaron, sacaron el cuerpo y dejaron botado el ataúd, los presentes exclamaban que llamaran a una ambulancia.

Posteriormente la trasladaron al mismo hospital (el estatal Martín Icaza) donde había sido atendida previamente y los médicos no podían explicarles lo que aconteció, procedieron a intubarla, con pronóstico reservado.

Su hijo Gilberto Barbera Montoya le señaló a AP que no ha recibido ningún informe de las autoridades sobre la auditoría médica de lo que pasó y advirtió que "esto no se va a quedar así".

Añadiendo que una hermana de la difunta ya denunció el hecho formalmente, en busca de "que se señale cuál es el doctor que la dio por muerta".

La fallecida era una enfermera jubilada, fue velada nuevamente este sábado en el mismo lugar donde se registró el suceso. Luego de una misa por la tarde, se realizó su sepultura en un cementerio público.

🇪🇨 | Falleció la mujer que resucitó en su velorio en Ecuador.



Bella Montoya fue declarada muerta y revivió en su velorio el 9 de junio. Se encontraba en la sala de cuidados intensivos del Hospital General Martin dónde falleció hoy después de 7 días. https://t.co/BnyEqzP1bo — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 17, 2023

Con información de AP.