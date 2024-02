Edición especial: Pokémon invade la portada de la revista Time

Pikachu y sus amigos se adueñaron recientemente de la portada de la revista estadounidense ‘Time’, con motivo del 25 aniversario de la llegada de Pokémon a Estados Unidos.

Esta edición especial es un repaso de los momentos clave de la saga en su historia.

Se explora el poder e influencia de la franquicia Pokémon durante su expansión en Estados Unidos en 1998; la popularidad del videojuego de Realidad Aumentada para móviles Pokémon GO en 2016 y su lucrativo mercado de cartas.

"La franquicia cuenta con más de mil criaturas, desde adorables a formidables y espeluznantes. Entre ellos destaca Pikachu, cuya popularidad es más fuerte que nunca", indicó Time en la página de venta de Amazon.

La revista tiene cuatro portadas diferentes con los primeros pokémon iniciales de la serie: Bulbasaur, Charmander, Squirtle y Pikachu; la revista está en inglés.

Está impresa en papel interior mate y salió al mercado de Estados Unidos en Amazon el pasado 9 de febrero.

Es posible adquirirla en Amazon México, vía importación desde Estados Unidos, a un precio de 377 pesos para suscriptores de Prime.

El lanzamiento ocurrió unas semanas antes del Pokémon Day, celebrado el 27 de febrero, día en que los videojuegos para la consola Game Boy, Pokémon Red y Green, vieron la luz en Japón en 1996.

El próximo martes 27 de febrero, la cuenta oficial de Pokémon en YouTube llevará a cabo el Pokémon Presents, un evento en el que se revelarán novedades sobre el universo de estos monstruos de bolsillo.

La transmisión iniciará a las 8:00 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México.

We've updated our co-streaming policy! Celebrate this coming #PokemonDay with your community and catch all the exciting news together. ✨



Learn more: https://t.co/Ram1fS0TZC https://t.co/76JIZnnxGz pic.twitter.com/BxjEvXgnVh