EE.UU. envía más de 200 criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha a El Salvador

El gobierno de Estados Unidos ha enviado a El Salvador a 238 integrantes del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad creada por el presidente Nayib Bukele.

El mandatario salvadoreño confirmó la llegada de los reclusos a través de su cuenta en la red social X, asegurando que permanecerán en la cárcel por un año, con posibilidad de renovación.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ratificó la medida, explicando que también fueron deportados dos líderes peligrosos de la MS-13 junto con 21 de sus miembros más buscados, como parte de una estrategia para combatir a estas organizaciones criminales transnacionales.

La deportación masiva ocurre tras la reciente decisión del presidente Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, permitiendo acciones ejecutivas para acelerar la expulsión de individuos sin estatus legal, particularmente del Tren de Aragua, al que calificó como una fuerza hostil ligada al régimen venezolano.

Según la orden ejecutiva de Trump, el Tren de Aragua opera en alianza con el Cártel de los Soles, con actividades criminales que incluyen asesinatos, secuestros, extorsión, tráfico de drogas, armas y personas.

Por su parte, Bukele destacó que este acuerdo con EE.UU. fortalece la lucha contra el crimen organizado, permite obtener inteligencia clave y ayuda a hacer autosostenible el sistema penitenciario de El Salvador.

“Seguimos avanzando, ayudando a nuestros aliados y haciendo de nuestro país un lugar más seguro”, concluyó.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



