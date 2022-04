Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra las dos hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin y agregó que estaba endureciendo las sanciones contra los bancos rusos en represalia por los “crímenes de guerra” en Ucrania.

Reino Unido y la Unión Europea se disponían a tomar medidas adicionales, como una prohibición de nuevas inversiones en Rusia y un embargo de la UE contra el carbón ruso, después de la reciente evidencia de atrocidades de guerra, reveladas a raíz de la retirada de las fuerzas rusas de zonas que rodean Kiev, incluida la ciudad de Bucha.

Estados Unidos actuó contra dos de los bancos más grandes de Rusia, Sberbank y Alfa Bank, prohibiendo que sus activos entren en contacto con el sistema financiero norteamericano y prohibiendo a los estadounidenses que hagan negocios con ambas instituciones.

Además de las sanciones dirigidas contra Mariya Putina y Katerina Tikhonov, ambas hijas adultas de Putin. Estados Unidos apuntó contra el primer ministro, Mikhail Mishustin; la esposa y los hijos del ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov; y miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, entre ellos Dmitry Medvedev, expresidente y actual primer ministro.

Las sanciones expulsan a todos los familiares cercanos de Putin del sistema financiero estadounidense y congelando cualquier activo que tengan en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden calificó la última ronda de sanciones de “devastadora”.

Se esperaba que Biden firmará una orden ejecutiva que le prohíba a los estadounidenses hacer nuevas inversiones en Rusia, sin importar dónde vivan. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está preparando más sanciones contra las principales empresas estatales rusas, según la Casa Blanca.

Vídeos e imágenes de cadáveres en las calles de Bucha tras ser retomada por las fuerzas rusas han desatado indignación entre los aliados occidentales, que han elaborado nuevas sanciones como respuesta.

