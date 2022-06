EE.UU elimina requisito de prueba Covid-19 para viajes

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos reveló este viernes que el gobierno del presidente Joe Biden eliminará el requisito de que los viajeros internacionales se sometan a una prueba de Covid-19 en el plazo de un día antes de tomar sus vuelos a suelo norteamericano.

Con el paso se relajará uno de los últimos mandatos gubernamentales destinados a contener la propagación del coronavirus.

El secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kevin Munoz, dijo que Estados Unidos "pondrá fin al requisito de la prueba del Covid-19 para los viajeros aéreos que entren en el país" en un tuit que enlazaba con un artículo de la CNN que dio la noticia.

Muñoz dijo que el trabajo de la administración en cuanto a vacunas y tratamientos permite dar este paso.

Una fuente de las aerolíneas dijo a NBC News que el requisito de la prueba negativa quedará eliminado a partir de las 12:01 am del domingo.

US will end Covid-19 testing requirement for air travelers entering the country



⁦@CDCgov⁩ will evaluate its need based on the science and in context of circulating variants



⁦@POTUS⁩ work on effective vaccines and treatments critical to this https://t.co/cpdlNfRHbt