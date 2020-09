EEUU: 81 ganadores del Nobel se declaran a favor de Joe Biden

Washington.- De cara a las elecciones de noviembre en EU, un grupo de 81 premios Nobel anunció ayer su respaldo al candidato presidencial demócrata Joe Biden, quien durante su "largo historial de servicio público" ha demostrado su voluntad de "escuchar a los expertos".

Los científicos publicaron una carta abierta en la que destacaron la importancia de que los aspirantes a la Casa Blanca tomen decisiones basadas en la ciencia, particularmente durante una pandemia como la del Covid-19.

"En ningún momento de la historia de nuestra nación ha habido una mayor necesidad de que nuestros líderes aprecien el valor de la ciencia en la formulación de políticas públicas", señalan en la misiva los galardonados del Premio Nobel en Física, Química y Medicina.

El Presidente y aspirante republicano, Donald Trump, que no se menciona en la carta, ha cuestionado abiertamente temas científicos como el cambio climático, y ha sido muy criticado por su manejo de la pandemia del coronavirus, desoyendo y atacando incluso al principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno, Anthony Fauci.

Los laureados también destacaron el respeto de Biden por la contribución quien los migrantes hacen a "la vida intelectual" de EU, uno de los aspectos por los que Trump también ha sido criticado por la comunidad científica.

Según la cadena de televisión CNN, la iniciativa de la carta fue del legislador demócrata Bill Foster, el único físico en el Congreso del país.

Por su parte, el candidato demócrata expresó que para conducir a los Estados Unidos, se debe conocer a los Estados Unidos.

"Mereces un presidente que luche por ti y saque a nuestra nación de esta crisis. Empezaré desde el día 1", aseguró.

To lead America, you have to understand America.



I know how hard it is for folks who are sick, struggling, and wondering how they'll get through the day.



You deserve a president who will fight for you and lead our nation out of these crises. I'll get started on day one. pic.twitter.com/evrWlwqhh1