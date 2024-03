EE.UU. inicia investigación penal por incidente en avión de Alaska Airlines

El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal tras el incidente de desprendimiento de un panel en un avión Boeing operado por Alaska Airlines en enero, según informó el Wall Street Journal el sábado.

Según el periódico, citando documentos y fuentes cercanas al caso, los investigadores han contactado a varios pasajeros y miembros de la tripulación, incluidos pilotos y asistentes de vuelo, que estaban a bordo de la aeronave en el momento del incidente ocurrido el 5 de enero.

$1 BILLION LAWSUIT AGAINST ALASKA AIRLINES AND BOEING



Passengers from Alaska Airlines Flight 1282 are suing for $1 billion after a terrifying January flight with a massive cabin panel blowout.



The suit alleges negligence from both the airline and Boeing, citing ignored warning…