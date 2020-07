EEUU lanzará represalias por ley china que restringe libertades en Hong Kong

Washington.- El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a Pekín este martes sobre nuevas represalias por la aprobación de una ley que restringe libertades y la autonomía de Hong Kong, en el que calificó como un "día triste".

The CCP’s draconian national security law ends free Hong Kong and exposes the Party’s greatest fear: the free will and free thinking of its own people.