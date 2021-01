EEUU: Twitter y Facebook bloquean las cuentas de Trump

Nueva York.- Twitter informó hace unos momentos que bloqueó la cuenta del Presidente Donald Trump durante las próximas 12 horas, y advirtió por vez primera que podría suspenderla permanentemente.

Según la compañía de comunicación, el bloqueo temporal es consecuencia de la violación de las reglas de Twitter.

"Hemos solicitado la remoción de tres tuits de la cuenta @realDonaldTrump que fueron subidos hace unas horas, por las reiteradas y severas violaciones a nuestras políticas de Integridad Cívica, afirmó Twitter.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

“Esto significa que la cuenta @realDonaldTrump permanecerá bloqueada durante las siguientes 12 horas, luego de la remoción de estos tuits. Si los mismos no son removidos, la cuenta permanecerá bloqueada".

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

El anuncio marca un aumento mayor en las penalidades de Twitter contra la cuenta de Trump y responde a los llamados de grupos civiles de que Trump sea excluido de la plataforma.

El siguiente es el tuit por el que la empresa suspendió la cuenta del presidente Donald Trump.

Twitter suspended Trump for this tweet. Retweet it, share it everywhere pic.twitter.com/iTb52RyMRA — Jake Lloyd (@JacobCLloyd) January 7, 2021

Facebook bloquea la cuenta de Donald Trump

Poco después del banneo de Twitter, Facebook hizo lo propio y procedió a bloquear la cuenta del aún presidente Trump por un lapso de 24 horas.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

