EEUU: Vacuna contra viruela símica parece ofrecer protección

Las personas en riesgo que recibieron una sola dosis de la vacuna contra la viruela símica en los intentos de Estados Unidos para combatir el virus parecían tener una probabilidad significativamente menor de enfermarse, anunciaron el miércoles las autoridades de salud pública, aunque instaron a recibir una segunda dosis para obtener protección completa.

Es la primera vez que las autoridades de salud pública ofrecen información sobre cómo afecta la vacuna Jynneos a la viruela símica, un virus que se propaga principalmente entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres infectados.

We at @CDCgov continue to provide the latest data in our response to #monkeypox. We still have lots of work to do in our response to monkeypox & we are committed to listening to & delivering resources to those at highest risk. Appreciative of @PrEP4AllNow & all community members! https://t.co/xwnI4urztF