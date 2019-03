El Brexit: final sin final

Agencias

El Reino Unido quiere salir de la Unión Europea: y ambos quieren llegar a un acuerdo del que los dos salgan beneficiados, pero ese acuerdo no llega. Se acerca el final del Brexit, la fecha oficial de salida es el 29 de marzo, pero todavía no hay nada claro. Casi tres años después de que los ciudadanos británicos votasen sí al divorcio entre Londres y Bruselas, todo está por ver y todo puede pasar.

Los políticos europeos se impacientan ante la rigidez de Theresa May, Primera Ministra británica; y esta no cede a pesar de ser derrotada una vez tras otra. El Presidente del Consejo Donald Tusk, y representante de los 28 países que forman la Unión Europea, se queda sin ideas para que Theresa May firme el acuerdo redactado en noviembre del año pasado, y, hasta la fecha, acuerdo actual entre Londres y Bruselas.

La reciente derrota de Theresa May en el Parlamento de Westminster y la falta de acuerdo ponen de manifiesto la falta de evolución en todo el proceso, y que el Brexit está bloqueado. El final está cerca, pero la forma de poner punto y final todavía está por decidir. Tanto la UE como el Reino Unido buscan lo mismo: una separación con acuerdo que beneficie a los dos.

Las manifestaciones de los ciudadanos para que no haya Brexit sin acuerdo son cada vez más, y los políticos europeos tampoco quieren un Brexit sin acuerdo, también conocido como Brexit duro: para que sea así, May tendrá que dar el brazo a torcer.

El descontento social ya es parte de la sociedad británica: muchos británicos que votaron sí en las urnas a favor de la separación han cambiado de opinión; y la mayoría de los que mantiene su opinión solo son partidarios de un Brexit con acuerdo. El mayor problema de un Brexit sin acuerdo sería el backstop, o la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

El Parlamento Británico volverá a reunirse y pedirá más tiempo, pero los políticos europeos no quieren alargar esta incertidumbre. De hecho, han manifestado que alargar las negociaciones no ha llevado a ningún avance hasta la fecha. Según la UE, si May quiere más tiempo, tendrá que demostrar que el tiempo de margen servirá para acercarse al final del Brexit con acuerdo. Los ciudadanos también quieren soluciones, y que el resultado final les perjudique lo menos posible.

