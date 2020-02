El coronavirus ya cobró más de 2 mil vidas en China

CHINA.- China reportó el miércoles 136 nuevos decesos a causa del coronavirus, aunque el número de nuevas infecciones mantuvo una tendencia a la baja, con 1.749 nuevos casos confirmados.

Japón también confirmó nuevas infecciones a bordo del crucero Diamond Princess, con lo que el total aumentó a 542 casos entre los 3.700 pasajeros y tripulantes. Las infecciones han provocado fuertes críticas a la decisión de imponer una cuarentena en el navío, que finaliza el miércoles.

Las cifras actualizadas sobre el brote de COVID-19 en China continental elevaron el total de casos a 74.185, con 2.004 decesos. El numero de nuevos casos ha sido de menos de 2.000 diarios durante los últimos dos días.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres dijo a The Associated Press que el brote viral "no está fuera de control, pero es una situación muy peligrosa".

El brote ha provocado enormes alteraciones en China y podría obligar a posponer su mayor encuentro político del año a fin de evitar que las personas se trasladen a Beijing mientras el virus continúa propagándose. Uno de los mayores eventos de la industria automotriz, la exhibición bianual del Salón del Automóvil, se pospuso, al igual que varios eventos deportivos y de entretenimiento que han sido postergados o cancelados.

El mayor número de casos fuera de China son las 542 personas infectadas en el Diamond Princess, anclado cerca de Tokio.

Estados Unidos evacuó a más de 300 pasajeros estadounidenses, que ahora se encuentran en cuarentena en su país. El martes, el gobierno del presidente Donald Trump informó que más de 100 estadounidenses que estuvieron a bordo de la embarcación o fueron hospitalizados en Japón, tendrán que esperar dos semanas adicionales antes de poder volver a su país.