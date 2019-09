El lucrativo negocio detrás de la activista Greta Thunberg

Agencia

SUECIA.- Greta Thunberg se ha convertido, en menos de un año, en un icono mundial contra el cambio climático. Pero su éxito es impulsado y promovido por grandes empresas energéticas verdes para “facilitar la transición al corporativismo verde”.

De acuerdo con The Sunday Times, la adolescente y su creciente notoriedad tienen relación con el magnate, Ingmar Rentzhog, presidente de un Think Tank (laboratorio de ideas e investigación) del que son miembros desde políticos socialdemócratas suecos hasta ejecutivos de grandes empresas energéticas del país.

El momento en que Greta dio a conocer con su huelga escolar ante el Parlamento de Suecia en agosto del año pasado. El día 20 concretamente, Ingmar Rentzhog subió a su página de Facebook una fotografía de la joven.

De acuerdo con las informaciones exclusivas del Times aseguran que su historia comenzó meses antes. El día anterior a la huelga, Rentzhog se encontró “casualmente” a la activista frente al Parlamento y la noticia comenzó a viralizarse antes de que llegara Thoren.

Aunque en un primer momento Rentzhog dijo que vio a Greta “por casualidad”, finalmente admitió a The Times que una semana antes había recibido un correo de Thoren en el que le informaba de la protesta.

Según el diario, del mismo modo Rentzhog conoció a la familia de Greta meses antes del suceso, ya que coincidió con Malena Ernman, madre de la joven, en una conferencia por el clima en Estocolmo. Así se lo aseguró por correo electrónico al periodista del Times a pesar de que antes había afirmado que la primera vez que supo de la joven fue una vez iniciadas las protestas.

El motivo por el que sus padres siempre han negado que exista una colaboración con Rentzhog es que, el fundador de la plataforma We Don’t Have Time, es también el presidente de Global Utmaning (más conocido como Global Challenge), un Think Tank en el que están involucrados líderes de lobbies, ejecutivos de empresas energéticas e incluso políticos.

Para la familia de Thunberg, es clave que su imagen no se va dañada por intereses de terceros.

La fundadora de Global Challenge es Kristina Persson, exmiembro del Partido Socialdemócrata y ministra del gobierno sueco entre 2014 y 2016. Otros miembros del Think Tank son: David Olsson, miembro de Svenska Bostadsfonden.

En la Junta también está Petter Skogar, presidente de KFO, la asociación de empleadores más grande de Suecia, y Anders Wijkman, expresidente del Club de Roma y miembro del Parlamento Europeo entre 1999 y 2009, de acuerdo con el medio.