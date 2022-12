El papa emérito Benedicto XVI muere a los 95 años

Este día el portavoz del Vaticano confirmó la muerte del papa emérito Benedicto XVI murió a los 95 años, luego de que el pasado 28 de diciembre el Papa Francisco informara que se encontraba “muy enfermo”.

El Papa emérito, falleció este sábado, 31 de diciembre, a las 9:34 horas, en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. El jueves 5 de enero, a las 9.30 horas, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco presidirá el rito de las exequias.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.



Further information will be provided as soon as possible."