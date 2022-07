El presidente estadounidense Joe Biden dio positivo en Covid-19 de nuevo el sábado, poco más de tres días después de que recibió autorización médica para salir de aislamiento, informó la Casa Blanca, en un caso inusual de regreso de la infección luego de tratamiento con antivirales.

De acuerdo con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Biden regresará a aislamiento al menos durante cinco días y permanecerá en la Casa Blanca hasta que dé negativo en las pruebas.

La agencia indicó que la mayoría de los casos de regreso de la infección son leves y que no se han reportado síntomas severos en ese período.

La noticia de la prueba positiva de Biden llegó (él había dado negativo el viernes por la mañana) apenas dos horas después que la Casa Blanca anunció una visita presidencial a Michigan el martes para resaltar la aprobación de una ley para promover la manufactura nacional de alta tecnología.

Biden además tenía planeado visitar su casa en Wilmington, Delaware, el domingo por la mañana, donde la primera dama se ha estado quedando mientras el presidente estaba en aislamiento. Ambos viajes han sido cancelados ahora con el regreso de Biden al aislamiento.

While COVID is still with us, our fight against this virus is making a difference. We can now protect ourselves from serious illness due to COVID, and COVID deaths are down nearly 90%.