El Salvador elimina ‘caducidad’ en investigación de feminicidios

El Parlamento de El Salvador ha aprobado este martes una reforma del Código Penal para que los delitos de feminicidio no prescriban, lo que significa que se dejará a atrás la legislación que permitía que la penalidad de dichos delitos caducara a los 15 años.

Con el voto unánime de los 76 diputados de la Asamblea Legislativa salvadoreña, se han aprobado las modificaciones de los artículos 32 y 34 del Código Procesal Penal, con el objeto de que los plazos judiciales no caduquen, según ha informado en un comunicado el propio órgano legislativo.

Como nueva Asamblea, reformamos dos cuerpos normativos para garantizar justicia a las salvadoreñas. Ahora, el delito de feminicidio no prescribirá y su persecución judicial no estará sujeta a ningún plazo.



