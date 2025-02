El Salvador ofrece a EU recibir a migrantes deportados

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha expresado su disposición para recibir a deportados de cualquier nacionalidad, así como a criminales violentos que actualmente cumplen condena en prisiones estadounidenses.

Very productive meeting with Salvadoran President @nayibbukele. His commitment to accept and incarcerate criminals from any country, including from violent gangs like MS-13 and Tren de Aragua, will make America safer. In an extraordinary gesture never before extended by any… pic.twitter.com/MLMhiVwRqQ