¡Se acabó la luz en Alaska! El sol volverá a salir hasta el 2020

Agencia

ALASKA.- El pasado jueves 21 de noviembre de este año se vio el sol por ultima vez en la ciudad de Utqiagvik, mejor conocida como Barrow, ubicada en Alaska.

Este fenómeno natural se conoce como "noche polar astronómica", lo que quiere decir el comienzo de una oscuridad que durará hasta el 23 de enero de 2020, lo cual provocará temperaturas de hasta 18 grados bajo cero.

La ciudad de Barrow cuenta con poco más de 4 mil habitantes y es la ciudad que se encuentra más al norte del continente y del Ártico.

Debido a este suceso, cada año los habitantes de esta ciudad comparten en sus redes sociales fotografías de este fenómeno y este año no fue la excepción.

También te puede interesar: Según la ONU, el fin del mundo ya tiene fecha y será en 30 años

HOW WOULD YOU FEEL? On Monday, Utqiaġvik, Alaska formerly known as Barrow, saw its last sunset until January 23rd. That’s 66 days of no sun! pic.twitter.com/45AKNsExx6