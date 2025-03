El Vaticano publica fotografía del papa Francisco desde la capilla del hospital Gemelli

El Vaticano difundió este domingo la primera fotografía del papa Francisco desde su hospitalización en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado desde el pasado 14 de febrero debido a una neumonía bilateral.

En la imagen, el pontífice aparece en silla de ruedas, vestido de blanco y con una estola morada, color litúrgico propio del periodo de Cuaresma, mientras celebra misa en la capilla de su apartamento en la décima planta del hospital. Aunque la fotografía fue tomada de lado, no se aprecian las cánulas nasales con las que ha estado recibiendo oxígeno en los últimos días.

Desde hace 31 días, no se tenía una imagen reciente del papa Francisco, quien continúa con tratamiento respiratorio y terapia motora. Fuentes vaticanas informaron que su estado de salud sigue estable, aunque sigue necesitando ventilación mecánica nocturna.

En el mensaje del ángelus dominical, que nuevamente fue difundido en texto y no de manera presencial, el papa expresó que está “atravesando un momento de prueba” y se solidarizó con los enfermos: “Nuestro físico está débil, pero nada puede impedirnos amar, rezar y ser señales luminosas de esperanza”.

También agradeció a quienes han orado por su recuperación y a los que lo atienden con dedicación en el hospital. Mientras tanto, el Vaticano confirmó que no habrá parte médico hasta que haya novedades significativas en su estado de salud.

A un mes de su hospitalización, el mundo sigue atento a la evolución del papa Francisco, quien se mantiene en oración y recuperación en el hospital Gemelli de Roma.

