Estados Unidos: Trump acusa fraude en la elección presidencial; pide parar conteo de votos

La batalla electoral en Estados Unidos está lejos de concluir y más distante aún la respuesta que el mundo espera: ¿Trump seguirá cómo presidente?

Alrededor de la 02:20 horas (tiempo de Quintana Roo) el presidente de Estados Unidos Donald Trump emitió un mensaje en el que se declaró vencedor de la elección, sin embargo también aseguró que intentan cometer fraude electoral, por lo tanto pidió a la Suprema Corte que se dejen de contar los votos.

En varios estados aún no se completa el conteo de los votos anticipados debido a la pandemia de COVID-19, por lo tanto aún no hay un resultado claro en las elecciones presidenciales.

Horas antes, la red social Twitter censuró un mensaje del presidente en el que anunciaba el mensaje en vivo que emitió pasada las 2 horas de hoy (tiempo de Quintana Roo).

Trump afirmó en un tweet que “triunfó” en las elecciones esto a pesar de que no se han reportado resultados en algunos estados clave.

Sin embargo, el tweet fue marcado como comentario de información engañosa por la red social.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!