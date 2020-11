Elecciones en Estados Unidos: Trump y Biden mantienen al mundo en vilo

Washington.- Los resultados preliminares en varios estados reñidos llegaban en grandes números mientras las autoridades electorales procesan una cifra históricamente elevada de votos por correo.

Por lo general, los demócratas tienen una mayor participación en votaciones por correo que los republicanos, mientras que el Partido Republicano aspira a compensar el margen con la participación presencial el martes. Eso significa que los márgenes prematuros entre candidatos podrían estar influenciados por el tipo de votación —anticipada o presencial— que reportan los estados.

It all comes down to this.



Go vote: https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/0Sj7qlj5Bl