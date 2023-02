Elecciones EU 2024: Conoce a los posibles rivales de Donald Trump

Para nadie es un secreto que Donald Trump quiere volver a ser el presidente de Estados Unidos, esto ha causado que la población se divida, pues hay muchos que no están de acuerdo con los ideales del exmandatario. Ahora y a un año de que inicien las elecciones, te presentamos a los posibles rivales del republicano.

Nikki Haley

Nikki Haley dio un paso al frente este martes 14 de febrebro y anunció su campaña presidencial por los republicanos para 2024, la primera que enfrenta al ex Presidente Donald Trump por la candidatura y la primera de una larga lista de republicanos que se prevé lanzarán sus campañas en los próximos meses.

Será probablemente la única mujer precandidata republicana a la Casa Blanca. La ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex Gobernadora de Carolina del Sur informó que será candidata republicana a la Presidencia de ese país para 2024.

Haley cree poder revitalizar el partido, y un país que, según ella, ha perdido el rumbo en los últimos años y sufre tensiones raciales.

"Quiero que ustedes sepan esto sobre mí. No tolero a los matones. Y si les devuelves el golpe, les duele aún más si llevas tacones. Soy Nikki Haley y soy candidata a la presidencia".

Lynn Adams, presidenta de la coalición

"Es hora de una nueva generación de liderazgo", afirma en el mensaje, en el que no duda en criticar el balance de los republicanos en las últimas elecciones legislativas de noviembre pasado.

Ella apuesta por "redescubrir la responsabilidad fiscal, garantizar la seguridad de nuestra frontera y fortalecer nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito" porque incluso en los días más sombríos "tenemos la increíble suerte de vivir en Estados Unidos".

Ron DeSantis

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, puede estar a meses de declarar públicamente sus intenciones presidenciales.

DeSantis está avanzando con una feroz agenda "anti-despertar" en la legislatura antes de un anuncio presidencial a fines de la primavera o principios del verano.

Su equipo está comenzando a mantener conversaciones informales con un puñado de posibles miembros del personal de campaña en estados clave, según los involucrados en las discusiones.

Pero en comparación con los posibles rivales, el Gobernador de Florida, famoso por diseñar su propia estrategia política, parece estar entrando en la temporada de primarias presidenciales de 2024 de manera mucho más deliberada.

¿Qué dicen las encuestas?

43% de los republicanos registrados en la encuesta realizada entre el 6 y el 13 de febrero apoyan a Trump.

31% respalda al Gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Fuente: Encuesta de opinión pública de Reuters/Ipsos.

Mike Pence

El ex Vicepresidente Mike Pence se encuentra entre los que se consideran propensos a participar en la carrera presidencial.

Pence ha realizado numerosos viajes a estados de votación anticipada, incluida la Carolina del Sur natal de Haley, donde tiene como objetivo generar apoyo entre los votantes evangélicos blancos críticos para el electorado republicano del estado.

Si bien anuncia los logros de la administración Trump, incluido el nombramiento de tres jueces conservadores de la Corte Suprema, Pence se ha inclinado para obtener el apoyo de aquellos que pueden haber respaldado las políticas del ex Presidente, pero no su estilo.

Mike Pompeo

El ex Secretario de Estado, Mike Pompeo, es el último ex funcionario de la Administración Trump que no ha revelado ningún posible plan presidencial para 2024. El ex funcionario se distanció aún más de su antiguo jefe y dijo que "la personalidad, la celebridad, simplemente no lo van a lograr".

Pompeo aseguró que una candidatura de Trump a la presidencia no le impediría postularse.

"Serví en la administración, estoy orgulloso de las políticas que presentamos. Necesitamos más seriedad, necesitamos menos ruido, necesitamos manos firmes, necesitamos líderes que miren hacia adelante, que no miren por el espejo retrovisor reclamando victimismo".

(Con información de Reforma)