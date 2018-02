Chile suspende diálogo con Venezuela

Agencias

SANTIAGO DE CHILE.- Chile suspendió indefinidamente este jueves su participación como acompañante del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana.

De acuerdo con excelsior.com, lamentó profundamente que no se haya alcanzado un acuerdo entre las partes que permita la convocatoria a elecciones presidenciales democráticas.

“Como no se han acordado condiciones mínimas para una elección presidencial democrática y una normalización institucional, el Gobierno de Chile decidió suspender de manera indefinida su participación en el diálogo de República Dominicana", precisó un comunicado de la Cancillería.

El Gobierno venezolano y una dividida oposición habían llevado a cabo una nueva ronda de diálogo en Santo Domingo, tras el polémico adelanto de las elecciones para antes de mayo, en las que Nicolás Maduro aspira a la reelección.

En la nueva ronda de conversaciones no se alcanzaron condiciones mínimas para una elección presidencial democrática en el país petrolero.

Por otra parte, el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a la delegación de la oposición en la que le pide suscribir el acuerdo elaborado por la comisión facilitadora de las conversaciones.

En la misiva, Rodríguez Zapatero, facilitador del diálogo junto al presidente dominicano, Danilo Medina, expresa:

“De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos".

“Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado", agrega.

El expresidente español añade que esta petición la formula desde su convicción profunda en la necesidad de este acuerdo.

En su carta remitida a la delegación de la oposición, que encabeza Julio Borges, Rodríguez Zapatero expresa que en el proceso de diálogo se culminó en un consenso básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela.

El mandatario dominicano, Danilo Medina, señaló que las conversaciones entraron en un receso indefinido después de que la oposición se negara a firmar un texto rubricado ya por el presidente Nicolás Maduro, por considerarlo insuficiente.