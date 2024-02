Elecciones en El Salvador: Prevén victoria arrasadora de Nayib Bukele

Si los pronósticos de todas las encuestas electorales se cumplen y el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele arrasa en las elecciones presidenciales y legislativas del domingo en El Salvador, algunos partidos podrían perder fuerza o hasta desaparecer.

Los actos de corrupción atribuidos a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y al izquierdista Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (El Salvador) —que durante tres décadas dominaron el escenario político del país— los llevaron a un acelerado declive.

Mientras partidos políticos emergentes como Nuestro Tiempo y VAMOS y otras fuerzas tradicionales ahora aliadas al gobierno como la Gran Alianza Para la Unidad Nacional (GANA) —que llevó al poder a Bukele— tienen más posibilidades de desaparecer.

La ley de partidos políticos salvadoreña establece que se cancelará la inscripción de un partido político cuando no obtenga 50 mil votos válidos emitidos a su favor en elecciones legislativas y si no tiene al menos un diputado en la Asamblea Legislativa.

Este domingo 4 de febrero, 5,4 millones de salvadoreños, aptos para ejercer el sufragio, elegirán presidente y vicepresidente así como 60 diputados de la Asamblea.

Según la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, Nuevas Ideas aparece con 81,9% de intención de voto, el FMLN con 4,2%, Arena 3,4%, Nuestro Tiempo 2,5%, Fuerza Solidaria 1,1% y Frente Patriótico Salvadoreño 1%.

El estudio otorga al menos 57 de los 60 diputados del Congreso a Nuevas Ideas, cifra que podría subir con los votos de los salvadoreños en el exterior.

El profesor de Ciencias Políticas de esa universidad, Álvaro Artiga, cree que el resultado ya está definido y que la votación del domingo “es sólo un trámite”.

