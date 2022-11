Elon Musk, apoyará en el 2024 al rival de Trump; Ron DeSantis

El multimillonario Elon Musk, causa controversia al dar a conocer que este 2024 apoyará al republicano Ron DeSantis, en su reelección como gobernador de Florida el 8 de noviembre.

Como bien se sabe, DeSantis competirá para obtener la victoria contra Donald Trump; por lo que en un censo a través de twitter el dueño de la plataforma respondió “SI” al ser cuestionado con la siguiente pregunta:

¿Apoyarías a Ron DeSantis en 2024, Elon?

Aimismo, indicó que su preferencia para la presidencia de 2024 es alguien sensato y centrista, algo que esperaba en el gobierno de biden pero lo único que ha obtenido es estar decepcionado.

En días pasados, Elon Musk reactivó la cuenta de twitter de Donald Trump, donde millones de personas votaron para que se lleve a cabo dicha acción; por lo tanto, el dueño de tesla comunicó que estaba bien que Trump no tuitee, ya que eliminar la plataforma de un presidente en ejercicio socavó la confianza pública en Twitter en la mitad de los Estados Unidos.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei.

Ron De

Finalmente, Elon Musk, el jueves pasado dijo que otorgará amnistía a todas las cuentas suspendidas, siempre y cuando no hayan violado la ley o se han dedicado a la evidente propaganda indeseada.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?