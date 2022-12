Elon Musk dejará Twitter; inicia búsqueda de un nuevo CEO

Tras un sondeo realizado por el propio Elon Musk en Twitter, donde lanzó el cuestionamiento de sí debía dejar el puesto de director de la famosa plataforma, se comprometió a acatar los resultados, motivo por el que ha iniciado una búsqueda activa de un nuevo CEO.

Varias horas después y momentos antes de que cerrara la votación, el empresario volvió a compartir un mensaje a través de la red social:

“Los que quieren el poder son los que menos lo merecen”, dijo en un tweet Elon.

La encuesta se da a tan solo 56 días de su llegada a las oficinas de Twitter, la cual ha estado marcado por despidos masivos y correos alarmantes a los empleados de la compañía.

CNBC reportó que fuentes indicaron que la búsqueda de Musk de un nuevo CEO ha estado en curso y comenzó antes de que se realizara la encuesta del fin de semana del multimillonario, en la que preguntaba si debía seguir dirigiendo la plataforma.

La búsqueda de un nuevo director ejecutivo podría prolongarse y no arrojar resultados rápidamente, dijo una fuente, que pidió permanecer en el anonimato por tratarse de un asunto privado, indicó Bloomberg.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.