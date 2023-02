Elon Musk es absuelto de responsabilidad ante tuits sobre Tesla en 2018

Este viernes un jurado exculpó al director general de automóviles eléctricos, Tesla, Elon Musk; luego de que enfrentará un juicio de tres semanas en el que inversores de Tesla entablaron una demanda colectiva en su contra por engaño.

El proceso se centró en si los tuits que publicó Musk en 2018 engañaron a los inversores de Tesla, orientándolos en una dirección que, según argumentan, les costó miles de millones de dólares. En tanto, el juicio se enfocó en dos tuits que Musk publicados el 7 de agosto de 2018 sobre una potencial adquisición de Tesla que nunca se concretó.

En ese tuit del 2018, Musk señaló que tenía el financiamiento necesario para comprar las acciones de Tesla y llevarla al mercado privado, aunque finalmente resultó que no había conseguido un compromiso férreo para llevar a cabo el acuerdo, que habría costado entre 20.000 y 70.000 millones de dólares.

En el primer tuit, publicado justo antes de subirse a su avión privado, Musk declaró que tenía “financiamiento asegurado” para comprar las acciones de Tesla. Pocas horas después, Musk publicó otro tuit en el que insinuaba que el acuerdo era inminente.

Los tuits provocaron un alza de las acciones de Twitter durante un periodo de 10 días, y luego volvieron a caer después de que Musk abandonara un acuerdo en el que nunca llegó a tener un compromiso financiero firme, según las pruebas presentadas durante el juicio.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!



I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.