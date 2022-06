Elon Musk tendrá primera reunión con empleados de Twitter

Elon Musk asistirá a una reunión virtual con empleados de Twitter este jueves, durante la cual responderá preguntas de la compañía que está en proceso de comprar.

Su asistencia fue anunciada en un correo electrónico del CEO de Twitter, Parag Agrawal, visto el lunes por Business Insider.

Los empleados podrán enviar preguntas antes de la reunión. Será la primera vez que Musk se dirija directamente a los nerviosos empleados de Twitter desde que anunció los planes para la adquisición de 44 mil millones de dólares.

To be clear, I’m spending <5% (but actually) of my time on the Twitter acquisition. It ain’t rocket science!



Yesterday was Giga Texas, today is Starbase. Tesla is on my mind 24/7.



So may seem like below, but not true. pic.twitter.com/CXfWiLD2f8