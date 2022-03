Elon Musk envía terminales de internet satelital a Ucrania

Elon Musk envió a Ucrania terminales de internet vía satélite a través de su empresa Starlink, esto con la finalidad de que el país mantenga conexión aun cuando el sistema de internet tradicional no funcione.

En días pasados el ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov solicitó al Musk proporcionar a Ucrania terminales de Starlink.

“@elonmusk, mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! (…) Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Le pedimos que proporcione a Ucrania estaciones Starlink” escribió Fedorov.

Tras esta petición el multimillonario manifestó apoyo a Ucrania, y rechazó totalmente acciones militares de Rusia.

Este lunes el ministro de Ucrania informó sobre la llegada de las estaciones Starlink, agradeciendo al fundador de Tesla el apoyo.

Starlink terminals are coming to Ukraine! Thank you @elonmusk, thank you everyone, who supported Ukraine! pic.twitter.com/xHDYHunhsW