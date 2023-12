Emmanuel Macron insta a Netanyahu a proteger civiles en Gaza

En una conversación telefónica reciente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a tomar medidas para salvaguardar a la población civil en la Franja de Gaza.

En su mensaje, el mandatario francés hizo hincapié en la importancia de trabajar en conjunto para alcanzar un cese permanente de las hostilidades entre ambas partes.

The Prime Minister updated the French President on developments in the war to destroy Hamas in Gaza, as well as the effort to bring about the release of the hostages, and asked him to continue working for their release.