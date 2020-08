Retan empleados de televisión estatal al líder de Bielorrusia

Minsk.- En un nuevo reto al líder autoritario de Bielorrusia, centenares de empleados de la televisión estatal se declararon en huelga en medio de una creciente marea de protestas, pidiendo la renuncia del presidente luego de unas elecciones que muchos consideran manipuladas.

La acción de los periodistas esta semana ha sacudido el control de la prensa por el gobierno, ayudando a erosionar más el poder del presidente Alexander Lukashenko luego de 26 años al mando.

Vyacheslav Lomonosov, uno de los empleados de la TV bielorrusa que participa en el paro, dijo que él y sus colegas no podían tolerar más una prohibición oficial de reportar la verdad sobre la brutal represión a las protestas que ha avivado la indignación internacional.

#Belarus Happening right now in #Minsk. 12th consecutive day of the protests. Thousands have gathered again in front of the parliament building in Minsk. But also in other spots across the capital - and the country. pic.twitter.com/Kr9sy2uLkE