Hallan cadáveres de niños migrantes en la frontera con Texas

TUCSON, Estados Unidos.- Las autoridades fronterizas indicaron este domingo que encontraron al menos cuatro cadáveres, presuntamente migrantes en el sur de Texas, en una zona utilizada por migrantes para cruzar de México a Estados Unidos.

De acuerdo con información de Univisión, Eddi Guerra, alguacil del condado Hidalgo, indicó desde su cuenta de Twitter que agentes de la Patrulla Fronteriza habían encontrado los cuerpos "aparentemente de dos niños, un bebé y una mujer de 20 años". Guerra añadió que el FBI se va a hacer cargo de la investigación.

Los cuerpos fueron hallados en el Parque Anzalduas, al suroeste de McAllen, en una zona que es utilizada con frecuencia por indocumentados para llegar a Estados Unidos luego de cruzar México.

BREAKING NEWS: Deputies are on scene by the river SE of the Anzalduas Park in Las Paloma Wildlife Management Area where Border Patrol agents located 4 deceased bodies. Bodies appear to be 2 infants, a toddler and 20yoa female. Deputies are awaiting FBI agents who will be leading. pic.twitter.com/2qPCYDjZBu