Encuentran muerto en Londres a un príncipe heredero de los Emiratos Árabes

Agencia

LONDRES.- El príncipe heredero de los Emiratos Árabes y diseñador de moda Khalid Al Qasimi, de 39 años, fue hallado muerto en un apartamento de Londres, confirmó este miércoles la policía británica, que no ha dado detalles de las circunstancias del fallecimiento.

Khalid Al Qasimi, el segundo hijo del jeque Mohammed Al Qasimi, trabajaba como diseñador y su cuerpo sin vida fue hallado el pasado lunes, cuando los servicios de emergencia acudieron a una dirección en el céntrico barrio de Knightsbridge.

La policía metropolitana de Londres (Met) investiga las causas de la muerte de Al Qasimi, al que se realizó una autopsia este martes que no ha determinado la causa del fallecimiento.

Our deepest condolences to His Highness Dr Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah and his family on the tragic news of the passing of their son Sheikh Khalid Bin Sultan Bin Mohammed Al Qasimi. pic.twitter.com/2TKPY6xq0I