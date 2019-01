Hallan cadáver de un bebé en almacén de Amazon

Agencia

PHOENIX, Estados Unidos.- El cuerpo de un bebé recién nacido fue hallado en el baño de mujeres de un almacén de distribución de Amazon, informó este jueves la policía de Phoenix. No se reveló el género del bebé.

De acuerdo con información de AP, la persona que halló el bebé el miércoles por la noche dio el aviso y los bomberos confirmaron que estaba muerto, dijo el sargento Vince Lewis, quien añadió que se investiga la causa de muerte.

También te puede interesar: Bebé sale disparado de automóvil y su mamá no se da cuenta (Video)

Amazon dijo en un comunicado que colabora con la investigación policial de este incidente “terriblemente triste y trágico”.

El enorme centro de distribución es una de varias instalaciones de Amazon en la zona metropolitana de Phoenix.

En conferencia de prensa, la policía de Phoenix confirmó que han localizado a la madre de la menor, no proporcionaron su identidad, pero está cooperando con los investigadores.

Arizona tiene una Ley de seguridad social que permite la transferencia segura de bebés de hasta tres días. Según el sitio de Safe Haven:

"Puede dejar a su bebé, de hasta 3 días, con un miembro del personal de guardia en cualquier hospital, proveedor de servicios médicos de emergencia, estación de bomberos o con cualquier agencia de bienestar infantil privada, agencia de adopción con licencia o cualquier iglesia en Arizona".

Algunos hospitales también tienen lugares especiales para dejar a los bebés sin tener que hablar con nadie.

An #Amazon spokesperson: “This is a terribly sad and tragic incident.”



A newborn baby is found dead inside the women’s restroom of the #Phoenix distribution center.



This is an ongoing investigation. @phoenixpolice @amazon #12news pic.twitter.com/N4NOY6WwZw