Enfermera de psiquiátrico asesinó a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una enfermera de salud mental, de Nueva York, fue acusada de decapitar a su hijo de 7 años con un cuchillo de cocina.

Reportes de medios locales indican que, el día de los hechos el pasado jueves, se habrían cumplido 10 días de la salida de la mujer de un hospital psiquiátrico, publicó el Diario de Nueva York.

Hanane Mouhib, de 36 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte del pequeño Abraham Cárdenas.

El cuerpo del menor fue recuperado en la vivienda familiar en el pueblo de Sweden, luego de llamadas al 911.

Al momento del hecho, en la casa se encontraban el hermano de Abraham de 10 años, el esposo de la mujer y la suegra, quienes estaban en un cuarto contiguo y no se percataron de momento de los hechos hasta que ya fue muy tarde.

Mouhib, una enfermera licenciada y especializada en salud mental, llamó a la oficina del alguacil del condado Monroe el 5 de marzo para pedir ayuda para sus problemas mentales, reportó el diario Democrat and Chronicle.

Posteriormente, el 8 de marzo volvió a alertar de su estado y fue trasladada al Rochester General Hospital hasta que fue dada de alta el 26 de marzo. La mujer laboró en el referido hospital entre enero de 2016 a enero 2017.

Agentes tuvieron que utilizar gas pimienta y una pistola paralizadora para que la mujer soltara el cuchillo.

JUST IN: Paperwork shows 36-year-old Hanane Mouhib has been charged with second degree murder of a young boy. Deputies say Mouhib cut the boy’s head off after stabbing him. It happened in Sweden at this home. pic.twitter.com/yYPzJiT1bb