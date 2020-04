¡Entérate! Arrestan a Speedy Gonzalez por robo de cheques en EEUU

Lawrenceville, Georgia, EE.UU.- Después de meses de estar prófugo, un hombre acusado de robar cheques y cuyo nombre legal es Speedy Gonzalez, fue arrestado en Georgia.

El hombre de 35 años originario de Buford, que tiene el mismo nombre que el veloz ratón de las caricaturas, fue detenido el sábado en un semáforo en el condado Gwinnett, informaron las autoridades.

Las autoridades comenzaron a buscarlo después de que otra víctima reportó en enero que varios cheques fueron robados de su buzón en Suwanee, informó en un comunicado la policía del condado Gwinnett.

A man named Speedy Gonzalez (35) has been charged in reference to a mail theft and forgery case from Jan 21. Know his whereabouts? Call @StopCrimeATL at 404-577-8477.



