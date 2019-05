Envenenan al perro guía de un niño con Síndrome de Down

Agencia

CAUCETE, Argentina.- “Fido” era el amigo inseparable de Martín, un niño Down, lo acompañaba en todo momento y así fue durante los últimos cuatro años, hasta ayer.

Luego de una desesperante noche de vómitos y convulsiones, el perro guía y protector de este niño sanjuanino con Síndrome de Down murió en la madrugada del miércoles, envenenado.

De acuerdo con información de La Nación, este caso sucedió en Caucete, provincia de San Juan, y la familia Ruarte todavía se debate entre contarle al niño que nunca más volverá a ver a su compañero fiel, adoptar una nueva mascota o esperar.

Fido fue muy importante en el desarrollo de Martín, que hoy tiene 9 años, cuentan sus hermanas. Desde que el mestizo se integró a la familia, el niño comenzó a progresar de tal manera que pudieron cambiarlo del colegio especial al que iba a una escuela de enseñanza tradicional, según contó su hermana Ruth Ruarte al Diario de Cuyo.

Cuentan que cuando Fido comenzó a sentirse mal el martes por la noche, intentó alejarse de la casa familiar "para morir lejos", como suelen hacer los callejeros acostumbrados a la libertad, pero el abuelo de Martín salió a buscarlo y lo trajo, quiso reanimarlo, no lo logró. Los Ruarte están convencidos que un vecino del barrio Marayes fue quien lo envenenó.

Como todos los días, esta mañana Martín se despertó y fue a llevarle la comida a su mejor amigo. No lo encontró. "Todavía no le dijimos que lo mataron, no sabemos cómo lo va tomar", contó Ruth.

"El daño que hiciste envenenando a este perrito, no te lo imaginas", publicó Erica Ruarte, la otra hermana de Martín, en su cuenta de Facebook. "Él era su cuidador, su guía, su todo. No entendemos porque tanta maldad, pero hay un Dios que todo lo ve".