Equipo de rescate salva a perrita que estuvo atrapada durante 7 días

En una jornada aparentemente ordinaria de inspecciones de contenedores marítimos en el bullicioso puerto de Houston, Ryan McMahon, oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, y su equipo se vieron envueltos en una situación inusual. Entre los miles de contenedores, un inesperado concierto de ladridos llamó su atención.

La fuente de los ladridos resultó ser una perrita, atrapada en el interior de un contenedor, cuya desesperada situación había pasado desapercibida durante más de una semana. El hallazgo desencadenó una operación de rescate que combinó esfuerzos humanitarios y habilidades técnicas para liberar a la valiente canina.

“Oh, se oye que rascan”, dijo uno de los inspectores en el video que grabaron el miércoles por la mañana mientras el equipo miraba el contenedor, apilado a unos 8 metros (25 pies) sobre el nivel del piso.

Se utilizó una grúa para bajarlo, y de él salió una perrita muy dulce y simpática.

Marine inspectors from #USCG Sector #Houston-Galveston found a dog trapped inside a shipping container yesterday! The dog had been trapped more at least a week. The crew brought her to Pasadena Animal Shelter for further care. pic.twitter.com/00cRYv4lPl