Escándalo en la Casa Blanca: Joe Biden reconoce a nieta ilegítima

El Presidente Joe Biden y la Primera Dama Jill Biden reconocieron este viernes 28, por primera vez a una nieta de 4 años que vive en Arkansas y que fue engendrada fuera del matrimonio.

Navy, de acuerdo con medios locales, es la séptima nieta de los Biden y que no había sido reconocida por el Presidente en público.

President Biden Speaks Out on Hunter’s Daughter, 4, with Ark. Woman: ‘Jill and I Only Want What’s Best’ (Exclusive) https://t.co/9qlHMZXH7E