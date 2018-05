La acusan de negligencia: decapita a un bebé

Agencia

Escocia.- Una doctora esta acusada de cometer una negligencia médica. La especialista decapitó accidentalmente a un bebé dentro del útero de su madre durante el parto.

El lamentablemente hecho ocurrió en Dundee (Escocia), cuando la doctora decidió no realizarle a la madre una cesárea, y optó por realizar un parto vaginal.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, el pequeño era prematuro. Pesé a que su madre no había dilatado más de 3 centímetros, la experta decidió realizarle un parto vaginal. Pidiéndole a la paciente que la ayudara a empujar al bebé mientras ella practicaba una técnica en que se aplicaba la tracción en las piernas, indicó el diario The Independent.

Tras la mala práctica, la cabecita del bebé se desprendió de la otra parte del cuerpo. La cabeza quedó inmóvil dentro del útero de su madre.

"Nadie me explicó qué pasaba. Había mucha gente hablando, pero nadie me miró a los ojos y me dijo qué pasaba"

Los médicos al observar lo que había ocurrido tuvieron que realizar de emergencia una cesárea para retirar la cabeza del interior de la mujer, señaló The Independent.

Luego de la cesárea los doctores unieron el cuerpo del bebé para que la madre lo pudiera observar.

"Nadie me explicó qué pasaba. Había mucha gente hablando, pero nadie me miró a los ojos y me dijo qué pasaba", señaló la madre.

Durante una entrevista, la mujer indicó que nunca perdonará a la ginecóloga por terminar con la vida de su hijo. El caso se encuentra en manos del tribunal de médicos de Manchester.

En India: mujer mata a bebé tras tropezar

Un bebé de seis meses que llevaba por nombre Mohammed murió luego de que su mamá tropezara cuando iba en tacones y con él en los brazos. El menor cayó de un segundo piso y perdió la vida luego de una fractura en la columna vertebral.

De acuerdo con un recuento de la policía de Kaylan, Femida Shahikde 23 años, cargaba a su bebé en sus brazos mientras intentaba con algo de dificultada, ascender con sus incómodos tacones al segundo piso de un lugar de eventos a donde se supone, asistía a una boda. Sin embargo, la mujer terminó tropezando, y perdió el agarre de su niño.

El pequeño Mohammed de seis meses voló desde el balcón hasta el primer piso, golpeando de espalda contra una repisa. El infante trasladado rápidamente al hospital más cercano, donde fue declarado muerto al llegar por las severas lesiones que sufrió su frágil columna.