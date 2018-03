Cierran escuela de Maryland por tiroteo

Agencia

Estados Unidos.- Se ha registrado un tiroteo en la escuela secundaria Great Mills, en el condado de St. Mary del estado de Maryland.

"Ha habido un tiroteo en la Great Mills High School. La escuela está cerrada y el episodio ha sido controlado", se ha anunciado en un mensaje publicado en la página del centro educativo.

Notice on @SMCPS_MD's website about the shooting at #GreatMillsHS... parents asked to report to Leonardtown HS #GMM2 @ABC2NEWS pic.twitter.com/m1xdjbBvVJ